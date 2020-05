Thiem respondió a tenista que lo criticó duramente: “Sé que hay jugadores que no tienen una actitud profesional”

“Seamos honestos: ninguno de los jugadores que está en el fondo del ranking está necesariamente luchando por su vida o muriéndose de hambre. Muchos jugadores del ITF Tour son poco profesionales (…) No veo por qué debería darles dinero, prefiero ayudar a quien realmente lo necesita”, estas fueron las palabras de Dominic Thiem tras cuestionar sobre la ayuda a otros tenistas.

Tras ello, recibió una dura crítica de una tenista, quien aseguró que no todos tenían los privilegios que tenía el número tres del mundo en el circuito.

Por aquello Thiem respondió al respecto que “no he visto todo el vídeo pero sí lo que dijo. La verdad es que nadie leyó entera la entrevista que di. Todos los periódicos y revistas titularon así, fue muy injusto. Si la gente lo hubiera leído todo, esto no habría tenido estas proporciones. Eso lo primero. Lo segundo, yo no dije que no iba a ayudar a todo el mundo. Hay jugadores que merecen mantener el apoyo y que dan lo mejor de sí mismos”.

En esa línea, profundizó: “Pero creo que, si empiezas a jugar al tenis y te has entrenado durante toda tu infancia, ya has tenido una situación más privilegiada. Creo que hay personas y organizaciones que necesitan más apoyo que los tenistas. Quiero elegir a quién ayudo y no que me obliguen a quién se lo tengo que dar. Ya ayudo a jugadores jóvenes en Austria. No hablo de esto por mi imagen. Lo hago porque se lo merecen y porque quiero”.

“Si quieres triunfar en el tenis tienes que dar el 100%. Cuando era más joven jugué dos años y medio en torneos de Futuros. Hay tenistas que han estado ahí durante siete o diez años y que no se comportan como profesionales. Por eso sé que hay jugadores que no tienen una actitud profesional. No son todos, solo algunos. Por eso prefiero elegir a quién ayudar”, añadió.

“Creo que los premios podrían distribuirse mejor. El nivel en los Challenger es muy alto, hay mucho nivel y es difícil ganar uno. Los jugadores de estos torneos deberían ganar más dinero. Si un jugador viaja a un Challenger con un técnico y un fisioterapeuta tiene que llegar a la final para ganar dinero”.