Tour de la ATP volvió a aplazarse y suspendió sus competencias hasta agosto

El coronavirus ha impactado de fuerte manera al mundo del deporte durante estos meses, donde las suspensiones y cancelación de torneos ha sido una tónica.

En el plano del tenis, la ATP ha debido suspender diversos campeonatos clásicos de la competencia por no tener las garantías de salud para llevarlos a cabo.

A través de un nuevo comunicado, volvieron a aplazar las competencias hasta comienzos de agosto, con la intención de tomar todos los recaudos necesarios para los deportistas, trabajadores y espectadores.

The ATP has extended the suspension of the ATP Tour through to July 31, 2020 due to the ongoing #COVID19 pandemic.

