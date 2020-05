La dura frase que la madre de Novak Djokovic le lanzó a Roger Federer: “Es arrogante”

La madre de Novak Djokovic, Dijana, detalló los duros momentos que vivió su retoño antes de convertirse en tenista profesional, reconociendo el duro trabajo que tuvieron que hacer para que “Nole” esté hoy por hoy entre los mejores jugadores de la historia de aquel deporte.

“Los comienzos fueron difíciles. Trabajábamos en Kopaonik, pero no teníamos dinero suficiente para pagar el alquiler del piso. Mi esposo acompañaba a Novak a los torneos y yo me quedaba en casa con los otros dos niños pequeños. Había días en los que me despertaba y no sabía ni cómo iba a poder comprar pan. Estaba desesperada, pero de algún modo, si uno tiene un objetivo en mente, acaba lográndolo”, comenzó diciendo la mujer.

En esa línea, reveló lo duro que fue costear la carrera de su hijo, ya que en Serbia no habían muchas más opciones, en un país devastado por la guerra y nadie quiso patrocinar a Djokovic.

“Srdjan (Padre de Novak) tomó prestado dinero de personas que hacían negocios ilegales. Por supuesto, lo querían de vuelta con altas tasas de interés. Siguió girando en círculos. Para pagar la deuda, tuvo que pedir prestado dinero una y otra y otra vez. Cuanto más sentían los concesionarios lo urgente que era el dinero, más aumentaban la tasa de interés. Cuando Novak fue al torneo juvenil de Roland Garros por primera vez, uno aumentó del 10 al 15 por ciento en el último minuto. ¿Pero qué debemos hacer? No tuvimos elección”, sostuvo.

Finalmente, Dijana lanzó sus dardos contra Roger Federer. “El partido ante Roger en Wimbledon fue el más difícil del año pasado. En el estadio todos aplaudían a él y nosotros éramos solo un puñado de fans de Novak. Me molestó porque Roger es arrogante. Cuando tuvo esos dos match points con su saque, agarré mi cruz del Río Don, un amuleto que uso y que me salva en momentos difíciles”, expresó.

En esa línea, terminó diciendo que “me dije ‘Nole, puedes hacerlo. Lo has hecho muchas veces, puedes hacerlo de nuevo’, y lo hizo. Dios lo salvó. Novak también cree en él. Se siente elegido por Dios. Lleva una cruz que le trae paz y felicidad”, declaró.