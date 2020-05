Garin analizó su estilo de juego: “Creo que compitiendo soy bastante bueno”

Cristian Garin, tenista nacional conversó con Horacio de La Peña sobre la contingencia y la suspensión de todas las competiciones deportivas por el coronavirus.

A través de un Live de Instagra, Garin contó cómo se gestó su gran arranque de año durante este 2020. “Habia ganado mucha confianza. Es mi segundo año en el tour. Cuando partí este año sentía miedo y presión de mi mismo. El año pasado lo hice bien, me mantuve 30 del mundo todo el año, y en 2020 quería auto demostrarme que quería más. Entrené más que nunca, fui con más ganas a los torneos. Partí en Australia y no me sentí ni siquiera a la altura de como venía. Eso me generó muchas dudas. Después de la gira sudamericana sentí que tenía las mismas ganas que en Australia, pero me sentí más convencido. Dejé los miedos atrás y gané los dos torneos. Sentía que estaba en el camino correcto para llegar más arriba, pero ya todos saben que pasó. Creo que voy por buen camino para ser un campeón”.

Además, aprovechó de resaltar su mayor fortaleza a la hora de competir en distintos torneos. “Siento que a diferencia de otros jugadores, voy siempre de menos a mas en los torneos. Cuando voy pasando ciertas rondas voy jugando mejor. De las últimas 8 finales he ganado 7, eso me ha dado mucha confianza. Creo que compitiendo soy bastante bueno. Y en cuanto a tenis soy bastante regular, tengo el derecho y el revés parecidos, tengo una velocidad media buena. Físicamente también he ido mejorando. Esas son mis cualidades, que siento las que he ido trabajando muchísimo y que las sigo trabajando. Día a día no me conformo con lo que tengo y eso es clave”.

Sobre sus referentes para copiar juegos, Garin aseguró que existen muchos extenistas de los cuales aprendió. “La verdad es que no soy de mirar mucho tenis. Me gusta ver como yo juego, pero de copiarle a algún jugador, seria uno de antes. Cuando era más chico veia mucho a Coria, Nalbandian, Safín, Moyá. Vi muchos partidos de ellos, los que vi cuando crecí. Hoy no soy de mirar mucho, pero obviamente que hay jugadorazos”.