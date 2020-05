Djokovic sorprende al confesar cuál fue el único partido que jugó con resaca: “Ese día no vi la pelota”

Muchos deportistas son los que están haciendo lives por Instagram mientras están confinados por la pandemia del coronavirus. En este contexto, el serbio Novak Djokovic y la rusa María Sharapova tuvieron una distendida conversación por la red social, la cual sacó a relucir un hecho desconocido hasta ahora en la carrera de “Nole”.

Consultado por uno de los usuarios que estaban observando la charla si es que alguna vez había jugado con resaca, el serbio tuvo una sorprendente respuesta.

“He tenido algunas noches locas en los fines de semana de Copa Davis. Espera, acabo de acordarme de la única vez. Fue en 2011. Venía de ganar Wimbledon, de cumplir todos mis sueños“, lanzó Djokovic.

En esa línea, agregó entre risas que “viajé y estuve con el equipo, pero pedí no jugar ningún partido oficial aquel fin de semana en el que Serbia jugaba contra Suecia. Al final me sacaron a jugar el dobles el sábado. En ese partido, vamos a decir que no vi la pelota claramente. Vamos a dejarlo ahí”.