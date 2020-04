Nicolás Jarry tras anuncio de la ATP: “Pensé que se habían terminado las noticias malas”

Nicolás Jarry se sigue lamentando tras la noticia que entregó la ATP, donde anunció que a los tenistas que se encuentren sancionados por doping no podrán ejercer el derecho de congelar sus puntos.

Esto, hace que el chileno vuelva a la competencia sin puntos ATP y tendrá que partir desde abajo en el ranking para volver a relanzar su carrera.

En conversación con Séptimo Game, el tenista nacional aseguró que solo queda aceptar dicha medida. “Pensé que se habían terminado las noticias malas, recibirla fue muy duro. Pero bueno, hay que aceptarlo no más“.

De todas formas, no escondió su motivación por sacar adelante este nuevo desafío. “Sé que me hará más fuerte. De igual forma, esto no cambia mis planes, ni mis metas, y seguiré entrenando igual de fuerte. Ahora tengo más ganas de volver”.