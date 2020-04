Kyrgios se lanzó contra Thiem: “Dominic todavía no entiende nada de lo que estamos viviendo”

Dominic Thiem despertó muchas críticas en el mundo del tenis al decir que se negaba a ayuda ra otros tenistas en medio del coronavirus.

Uno que replicó a los comentarios del pupilo de Nicolás Massú fue Nick Kyrgios. El australiano le recordó en conversación con The National que no todos ganan altas cifras. “Dominic todavía no entiende nada de lo que estamos viviendo, no se da cuenta de que a los mejores se nos paga demasiado mientras que muchísimos otros no tienen dinero suficiente para seguir activos”.

De paso, le pidió tener un poco de empatía con el escenario actual. “Esto se basa, simplemente, en tener empatía hacia los demás y ayudar en una situación crítica. Da absolutamente igual que sean o no profesionales, como según él dice”.

Kyrgios ha mostrado una faceta mucho más amable que en cancha, donde se le ha visto dando comida a los más necesitados en este periodo y haciendo generosas donaciones.