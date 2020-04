Nick Kyrgios ofreció solidaria acción para gente afectada por coronavirus

Nick Kyrgios es un tenista que generalmente hace noticias en medio de los partidos por sus polémicas jugadas y divertidas conferencias de prensa.

Sin embargo, en el marco de la crisis por el coronavirus, el tenista publicó una solidaria acción a través de sus redes sociales en ayuda de quienes estén afectados por el coronavirus.

El deportista publicó que está a disposición de todos los que necesiten ayuda para comer. “Si alguien no tiene trabajo, o los tiempos son difíciles y por tanto no tiene para comer, por favor que no se vaya a dormir con el estómago vacío. Que no les dé vergüenza mandarme un mensaje privado. Se los voy a dejar a la casa”.

Ver esta publicación en Instagram Real talk Una publicación compartida por NK (@k1ngkyrg1os) el 5 de Abr de 2020 a las 8:46 PDT

Este gesto se llenó de aplausos a través de redes sociales en medio de la cuarentena que realiza el tenista a la espera de la reanudación de los torneos ATP.