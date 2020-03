Tabilo: “Sería lindo terminar el año dentro del top 100”

El tenista chileno, Alejandro Tabilo, habló con ADN Deportes sobre su gran momento en el circuito profesional, que lo tiene de lleno dentro de los mejores 175 tenistas del mundo y jugando a un grandísimo nivel, tal como lo demostró en la última serie de Copa Davis ante Suecia.

Al respecto, la tercera raqueta criolla sostuvo que “creo q estoy jugando a un muy buen nivel. Estoy contento por como he estado jugando, y por todo lo que vengo logrando”.

Consultado sobre la suspensión de Indian Wells por el coronavirus, indicó: “Es muy duro para todo el circuito, para los jugadores y así se hace difícil. A mí me cae un poco bien eso sí, porque tengo un dolor al lado derecho de las costillas y me ayuda a descansar. Me viene muy bien”.

En esa línea, el nacional añadió: “No sé como afecta por el ranking no jugar Indian Wells. Espero que se pueda solucionar porque pronto vienen torneo como Roland Garros y Wimbledon, y sería duro que no se pudiesen disputar”.

Finalmente, Tabilo se refirió a sus aspiraciones para este año. “Estoy es un muy buen momento, me ha ido bien, y sería lindo terminar el año dentro del top 100“.