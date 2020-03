Los potentes reclamos de tenistas ante la suspensión de Indian Wells por el coronavirus

Múltiples reacciones hubo entre los tenistas profesionales la sorprendente determinación que tomaron los organizadores del Masters 1000 de Indian Wells, tras dictaminar suspender el torneo por el brote de coronavirus que afecta a varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos.

Pero el enojo de los jugadores no se debió precisamente a la decisión de no disputar el certamen, si no que a la forma que tuvieron para comunicarla a los tenistas participantes.

El argentino Diego Schwartzmann sostuvo en su cuenta de Twitter que “estaría bueno que la ATP comunique un poco mejor a los jugadores de una suspensión de semejante torneo cuando estamos todos acá… Enterarse por redes sociales o whatsapp es bastante flojo“.

Leer también Deportes Cancelaron Indian Wells por coronavirus Deportes Thiem sobre la ayuda de Massú: “Me hizo campeón de Indian Wells” Deportes Dominic Thiem le amargó la jornada a Roger Federer al vencerlo en la final de Indian Wells

En esa línea, el kasajo Alexander Bublik, quien venía de vencer a Holanda por las clasificaciones al Grupo Mundial de Copa Davis, calificó la medida como “inaceptable“.

La jugadores belga, Kirsten Flipkens, también expresó su molestia por la forma en que se enteró de la noticia. “WTA ¿no es lo mínimo que puedes hacer organizar una reunión de emergencia con los jugadores?”, lanzó. Otra tenista, Sorana Cirstea, también se mostró sorprendida: “Lo supe por Twitter hace un momento“.

Finalmente, Jamie Murray, hermano de Andy, manifestó: “No es un buen augurio para la gira si Indian Wells se canceló por 1 caso confirmado. El condado de Broward (hogar del abierto de Miami) tiene más casos confirmados. Montecarlo limita con el norte de Italia. ¿Masters de Roma? ¿Roland Garros? ¿¡¡¡Wimbledon!!!?”