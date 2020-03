Nicolás Jarry podría volver pronto a competir en el circuito profesional de tenis

Mientras Nicolás Jarry se encuentra a la espera del fallo que tendrán que entregar las autoridades que están relacionadas con la investigación por doping positivo -que se le registró durante la última Copa Davis en España- ya hay algunas luces de lo que podría suceder con el caso del chileno.

La familia del deportista nacional y la gente que lo maneja en representación, enviaron dos frascos comprados en el mismo laboratorio a Estados Unidos, para que se revisaran al igual que el frasco que tomó Jarry que terminó dando positivo en el doping ¿Resultado? Se encontraron con que esos remedios también están contaminados, por lo que la responsabilidad caería en quienes lo fabricaron.

Debido a lo anterior, y según pudo averiguar ADN Deportes, hay una gran opción de que Jarry no sea encontrado culpable por haber tomado un remedio contaminado. Quizás la pena para él pueda estar ligada a que no avisó o no dio a conocer esto en su minuto.

Si se demuestra su inocencia, Jarry estaría en cancha nuevamente a mitad de año. Pero lo que es cierto, es que todos los remedios que enviaron estaban contaminados y eso podría ayudar a favor de “Nico”. Su castigo podría ser de seis meses y se le descontaría lo que ya lleva sin competir, por lo que podría volver pronto al circuito profesional.