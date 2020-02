Garin sembró dudas sobre su presencia en Copa Davis. “Mañana lo definiré”

Cristian Garin conversó con los medios de comunicación sobre su retiro por molestias físicas del ATP de Santiago.

El tenista nacional aseguró que jugó pese a la recomendación médica de no hacerlo. “Vengo con mucho dolor. La verdad que el doctor me dijo que tenía que parar. Quería jugar y tenía muchas ganas de hacerlo bien. La verdad es que no me sentí bien y no tenía energías”.

Sobre su presencia en la Copa Davis, el chileno sembró dudas y aseguró que mañana tendrá más certezas. “Por el tema de Suecia no lo sé, tengo una lesión para tomar en cuenta. El doctor me dijo que parara una semana, pero mañana veré ese tema”.

De todas formas, Garin confirmó que espera estar bien para los torneos venideros. “Vienen torneos muy importantes pero quiero estar bien. Sentía que tenía que estar acá, pero no sé si físicamente fue la mejor decisión”.