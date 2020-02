Cristian Garin por molestias físicas en ATP de Santiago: “Ojalá no sea nada grave”

Cristian Garin analizó su clasificación a los cuartos de final del ATP de Santiago, que se vio complicada por molestias físicas.

El tenista chileno aseguró que en ningún momento pensó en abandonar. “Quiero estar bien, estoy preocupado por la lesión. Sabiendo las cosas que vienen. Yo quiero jugar aquí y para eso hoy jugué dos horas casi para seguir en carrera. No pensé en retirarme”.

De todas formas, el número 1 del mundo aseguró que deberá evaluar su nivel para el duelo de mañana. “Me sentí súper bien, pero en el cambio de lado hubo un periodo que me enfrié y sentí un dolor fuerte. Seguramente con mi equipo voy a trabajar. Me afecta este problema y ojalá que no sea nada grave”.

El deportista habló sobre el problema que surgió con Marcelo Ríos, que se enfrentó con el presidente de la federación de tenis, asegurando que no quiere referirse al tema. “Yo no tengo nada que ver, esas cosas no las hablo. Tengo un manager que se encarga de eso. Que no vaya Marcelo es importante, venía acompañándonos en los viajes”.