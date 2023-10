Youtuber ofende a todo Japón con un polémico video viral

En las últimas jornadas un reto viral que fue subido a YouTube ha causado una gran controversia en la red y en concreto en Japón, el país donde fue originalmente grabado el registro.

Con el título “Viaje gratis a Japón” el youtuber Fidias Panayiotou se embarcó en un recorrido donde la idea fue cruzar el país sin desembolsar ni un solo yen en el proceso.

Un proyecto del canal Fidias que estuvo acompañado de otros creadores de contenido de la plataforma y donde mostró cómo evitar pagar el pasaje en un recorrido de tren o la forma de tomar desayuno en un hotel de cinco estrellas sin costo.

Por ejemplo, para evitar pagar el viaje Panayiotou se encerró en el baño y luego fingió estar enfermo ante el inspector que revisa los boletos. Un método que usó en más de una ocasión y al que se sumó el emular ser un huésped del recinto donde comió.

Fidias Panayiotou en Japón: “El video más intenso que he hecho en mi vida”

El hecho no pasó desapercibido entre lo más de 2,4 millones de suscriptores que congrega en su canal. Los comentarios no tardaron en criticar episodios como pedir dinero en la calle o no pagar de manera íntegra el valor del ticket del autobús.

“Dios mío. Este es el video más intenso que he hecho en mi vida. No puedo creer que esto sea real y no una película”, dijo el chipriota en un punto del vlog. El mismo que ha recordado polémicas como cuando Logan Paul visitó el territorio y grabó a una persona que se había suicidado en un bosque.

Naturalmente el repudio generalizado hizo que el hombre tomara algunas medidas. El mismo borró el video que rozó las 500 mil visitas y debió salir a pedir disculpas. En esa nueva instancia se encargó de aclarar que no tenía intenciones de ofender a los japoneses.