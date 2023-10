¿Cada cuánto tiempo hay que comprar ropa interior nueva?: miles de bacterias pueden sobrevivir al lavado

Las bacterias y microorganismos están en todas partes. Ya lo experimentamos durante la pandemia por covid-19, instante en el que probablemente tuvimos más conciencia de lo que significa convivir con un virus que podía sobrevivir en algunos lugares por un tiempo determinado y la necesidad de eliminarlo rápidamente para no contagiarnos. Sin embargo hay algunas cifras que sorprenden.

Por ejemplo, de acuerdo a lo indicado por el sitio Good Housekeeping Institute, cerca de 10 mil bacterias o microorganismos pueden sobrevivir en la ropa pese a ser lavada, y aunque la cifra parece impactante, lo cierto es que es más bien baja, y de acuerdo a los expertos, no generaría mayores problemas. De nuevo, hay que recordar que vivimos rodeados de microorganismos, el problema es cuando algunos de ellos son patógenos, es decir, pueden contagiar alguna enfermedad.

¿Cada cuánto tiempo hay que comprar ropa interior nueva?

Al respecto, la doctora Maite Muniesa, profesora de Microbiología y miembro del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona opina que “es imposible y contraproducente vivir intentando mantener microorganismos a cero porque vivimos rodeados de ellos por todas partes y en nuestro propio cuerpo hay muchísimos, por lo que nosotros mismos vamos a contaminar la ropa que llevamos puesta. No hay que preocuparse, nuestro sistema inmunológico y nuestros propios microorganismos, nos protegen de los microorganismos que hay alrededor, que, además, no necesariamente serán patógenos. Es lógico y razonable mantener cierta higiene personal y de nuestra ropa, pero no hay que exagerar los riesgos”, dijo a El País.

Pese a esto, no es muy alentador saber que la ropa en general puede contener patógenos peligrosos, por lo que Charles Gerba, microbiólogo de la Universidad de Arizona que se ha dedicado ampliamente a la investigación, señala que no debería haber mayores cuidados que los habituales al momento de lavar la ropa, salvo cuando hay personas enfermas en casa.

“La ropa de personas enfermas puede quedar altamente contaminada con gérmenes y es mejor tener una estrategia para su manipulación y lavado adecuados”, indicó el experto en una entrevista publicada por la casa de estudios en la que trabaja, en la que su colega Kelly Reynolds agregó que “la ropa sucia o la ropa de cama de una persona enferma se deben lavar lo antes posible. La idea es evitar propagar la contaminación. Puedes lavar ropa y ropa de cama de alguien con una infección respiratoria con artículos de otros miembros de la familia, pero si alguien tiene algún problema estomacal o tiene un sistema inmunológico debilitado, esos artículos deben lavarse por separado del resto”.

En ese sentido la recomendación sobre cada cuánto tiempo comprar ropa interior nueva es similar y pese a lo que se pueda leer en diversas redes sociales, la voz de los expertos indica que basta con lavar la ropa y tratar de secarla con luz solar, una forma barata y simple de “higienizarla”. En lo que coinciden eso sí es en que lo importante es cambiar diariamente la ropa interior que se usa, ya que repetir la misma sin lavar sí puede ser perjudicial para la salud.