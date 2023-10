Uno de los guardaespaldas de Taylor Swift tomó la drástica y sorpresiva decisión de abandonar su labor diaria para unirse a la guerra que se libra en Medio Oriente y es furor en redes sociales.

Mientras la cantante y su equipo disfrutan de lo que ha logrado The eras tour en las salas de cine de todo el mundo y siguen cosechando el éxito de sus presentaciones, uno de sus agentes de seguridad hace noticia por sí solo, aunque por una razón completamente distinta.

Según diversos reportes, uno de los hombres del equipo de Swift dejó su trabajo para unirse a Israel en la lucha armada con Hmás en la zona de combate. Si bien solicitó que su nombre no trascendiera, su decisión ha dado mucho de qué hablar y lo que menos fue es algo de perfil bajo.

Además, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el soldado dejó atrás un suelo de $500 mil dólares que gana por año y un cómodo estilo de vida viajando por todo el mundo para sumarse al ejército.

Un soldado de Israel

Según consigna Eran Swissa de Israel Hayom, el guardaespaldas hizo una importante reflexión en la que explicó por qué abandonó su trabajo junto a Taylor Swift para hacer algo más que unirse a una guerra.

“Tengo una vida bastante buena en los Estados Unidos, el trabajo de mis sueños, grandes amigos y un hogar cómodo. No tenía que venir aquí, pero no podía quedarme impasible mientras masacraban y quemaban vivas a familias en sus hogares. No te quedes quieto y no hagas nada”, mencionó.

Respecto a su formación militar, se tiene conocimiento que antes de ser el guardaespaldas de Taylor Swift era miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel y ya había expresado su deseo de unirse a su país en este episodio de guerra.