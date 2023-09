De villano a héroe: Jonathan Majors separa una violenta pelea

Jonathan Majors ha estado envuelto en la polémica en los últimos meses y durante las últimas horas volvió a hacer noticia, aunque por una razón completamente opuesta, ya que separó a dos jóvenes envueltos en una dura pelea.

El actor atraviesa un complejo proceso judicial luego de ser acusado de abusos y agresiones, lo que le ha significado diferentes consecuencias, tanto a nivel personal como profesional dentro de Marvel Studios. Esto, a pesar de que estaría siendo considerado para futuras entregas.

Sin embargo, ahora es viral en redes sociales por realizar una llamativa acción. Según consignó TMZ, el intérprete de Kang se interpuso en una violenta pelea que tuvo lugar en una escuela secundaria de Estados Unidos.

Majors habría interrumpido su momento de almuerzo cuando se percató de la lucha entre dos estudiantes para intervenir. Se levantó de su lugar para ponerse entre ambos menores que, por lo visto, ya levaban enfrascados un rato previo.

A pesar de la intervención del actor, las estudiantes seguían encarándose, dando cuenta de un duro enfrentamiento. De igual manera, Jonathan Majors logró controlar la situación, terminar con la pelea y separarlas. Respecto al contexto, se desconoce la presencia de más adultos y profesores, mientras que otros menores se dedicaban a grabar.

Here's the first video of #JonathanMajors playing the hero in real life, as he broke up a HS fight while others just watched. https://t.co/wMNtONz0Tz pic.twitter.com/HaaXjyVrLm

— TMZ (@TMZ) September 14, 2023