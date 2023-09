El tiktoker Opak, ciudadano boliviano residente en Chile hace 20 años, publicó un video en sus redes sociales en donde analizó, con base en sus experiencias, “lo peor de ser boliviano viviendo en Chile”.

El creador de contenido, que cuenta con más de 170 mil seguidores en TiktTok, compartió un registro en su cuenta en donde comenta sus vivencias en el país como ciudadano extranjero. Post que compartió con la siguiente leyenda a modo de humor: “No se dañó a ningún boliviano en la grabación de este video”.

“No, no es que…”

En concreto, Opak en el video señala: “¿Quieren saber qué es lo peor de ser boliviano viviendo en Chile? No, no es que me molesten por no tener mar, ni por ser moreno, ni nada de eso, no. Es algo mucho peor”.

“Llevo aproximadamente viviendo en Chile 20 años y me ha pasado todo un poco. Cuando chico me hacían bullying por mi apariencia, por no tener mar”, agregó el tiktoker.

Pero Opak fue más allá y relató una experiencia que lo llevó hasta el hospital. “Una vez terminé hospitalizado porque grité un gol de Bolivia cuando estaba jugando contra Chile. Y ahora que lo pienso, me lo merecía”, indicó.

“Pero nada de eso se compara con las cosas que les voy a mostrar ahora. Este es mi canal de difusión en Instagram, como pueden ver, literalmente no puedo hablar en él sin que me recuerden de que soy boliviano. No puedo poner nada”, complementó.

En esa línea, el creador de contenido fue tajante y expresó: “Ya sé que soy boliviano, no necesito que me lo recuerden todos los días. Ya sé que no tengo mar, ya sé que mi país está en pija, pero no me lo recuerden cada vez que respiro”.