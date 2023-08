Marvel publicará el libro de Scott Lang que “probablemente cambie tu vida”

Los fanáticos de Marvel recibieron una llamativa noticia al enterarse de que la firma publicará una versión real del libro autobiográfico de Scott Lang que conocimos en la última película del Hombre Hormiga.

No hay dudas de que el Universo Cinematográfico de Marvel ha dejado una huella importante en la industria y aún más grande en la cultura pop. Así, con miles de seguidores, han aprovechado su impacto para hacerse presente en el mercado con diferentes productos.

Hay importantes videojuegos, líneas de ropa, juguetes y un sinfín de material, pero lo más destacado es el merchandising que anhelan los coleccionistas. En este último punto caen figuritas de acción, piezas especiales, los infaltables cómics, enciclopedias y libros.

En esta línea encajaría la nueva apuesta de la franquicia, siendo un lanzamiento muy particular. Además, llega de la mano de una película que quizás no despierte el mismo interés que los demás títulos del UCM.

Se trata de la autobiografía de Ant-Man que apareció en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y fue objeto de un par de chistes dentro del film. Ahora, podrá ser adquirida por los fanáticos, pasando de la ficción al mundo real.

Look out for the little guy!, título de las memorias del Hombre Hormiga, estará disponible a partir del próximo 5 de septiembre y las reservas ya se pueden hacer a través del sitio web de Disney Books. Pero, qué mejor que el propio Scott Lang (Paul Rudd) para presentar su propio libro autobiográfico que saldrá a la venta de la mano de Marvel.