Día Internacional del Beso: ¿Por qué se conmemora esta fecha este 13 de abril?

Este 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, fecha que busca destacar esta acción impulsada por amor, deseo o cariño, y que puede tener un trasfondo de relación amorosa o amistad.

Los besos son un lenguaje universal del efecto y estrechan vínculos entre las personas. Además, desde un punto de vista científico, se ha demostrado que este acto incluso reduce los niveles de cortisol, aumentan los niveles de oxitocina, y disminuye el estrés.

¿Por qué se celebra el Día del Beso?

El Día Internacional del Beso se celebra este 13 de abril, como un acto de homenaje al beso más largo registrado a la fecha en el mundo, que se ha registrado en Tailandia para conmemorar el Día de San Valentín.

De acuerdo a lo detallado por Récord Guinness, el ósculo más largo del mundo duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, entre Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, ambos ciudadanos tailandeses.

El acto se llevó a cabo en un evento organizado por Ripley’s Believe It or Not! Pattaya, en la nación del sudeste asiático, acto que se llevó a cabo desde el 12 al 14 de febrero de 2013.

Nueve parejas participaron en la competencia anual, incluida una pareja casada de 70 años. Sin embargo, fueron los poseedores de récords anteriores, Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, quienes llegaron a la cima, obteniendo un premio en efectivo y dos anillos de diamantes, así como otro título de Guinness World Records.