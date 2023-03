Esta es la historia del “Forrest Gump chileno” que lucha contra el bullying

“Fue una liberación porque dejé todos mis miedos, mis trabas, mi baja autoestima y mi timidez. Eso quedó en mi ropa de uso diario. Cuando me puse la ropa de Forrest, adopté una valentía y unas ganas de salir”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Marshall C (@forrestgumpchileno)

Su conexión con Forrest Gump

Para Antonio, correr como el personaje se convirtió en algo profundo a nivel personal. Y es que, tal como Forrest, sufrió agresión infantil y hostigamiento cuando era pequeño.

“Me encerraba en mi casa y no le contaba nada a mis padres lo que pasaba. No salía a la calle, no podía ir al centro. Yo vivía en una ciudad pequeña donde todo se conocían y lamentablemente había sectores que eran prohibidos para mí porque había chicos que me hostigaban”, expresó.

Hoy el Forrest Gump chileno lleva con orgullo la bandera de la lucha contra el bullying, además de generar conciencia sobre el autismo.

“Yo quiero motivar a los niños a que dejen las opiniones de lado y que se olviden del acoso, además, me gustaría que se aprenda sobre el autismo en los colegios y que se sepa que las personas con esta condición no son bichos raros. Todos somos distintos, pero a la vez todos somos iguales y podemos tener un futuro tan prometedor como el de la película,” concluyó.