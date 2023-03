¿Qué son las intolerancias alimentarias? El Doctor Chef nos explica

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva columna de nuestro Doctor Chef, Óscar Barrera, quien en esta ocasión nos explicó todo sobre las intolerancias alimentarias.

De acuerdo al columnista, existen tres “categorías” en torno a este tema, siendo la primera de estas, “la maña”; la segunda, las alergias alimentarias; y la tercera, las intolerancias.

“Una intolerancia es cuando el consumo de un alimento me genera ciertos síntomas y malestares. En general, se debe a que no poseo ciertas enzimas ni moléculas que me ayudan a procesar el alimento y que, por lo tanto, tengo una reacción adversa a su consumo”, explicó.

La intolerancia a la lactosa

Óscar Barrera expuso que “el 90, 95% de los chilenos tenemos intolerancia a la lactosa… es común y corriente”. En línea con lo anterior, el profesional de la salud comentó que este problema obedece a la evolución humana.

“Cuando nacemos y somos guagüitas tomamos pecho. Eso es porque necesitamos mucha leche para fijar el calcio en los huesos y para crecer. Luego tenemos un período entre los 5 y 9 años, en que el consumo de calcio es bueno, pero es tan terrible. Después tenemos la adolescencia, en donde crecemos todo lo que creceremos en la vida. Ahí el consumo de calcio debe ser muy alto”, explicó.

“Pasados los 20, 21 años, no fijamos más calcio de por sí y no necesitamos tanto. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? En el intestino hay una enzima que se llama ‘lactasa’, que es la que degrada la lactosa. Ésta de por sí, llegados los 20 o 21 años, empieza a disminuir”, dijo.

Así, el experto aseguró que “la intolerancia a la lactosa es algo fisiológico, se va dando con el tiempo que va disminuyendo la lactasa, por lo tanto, uno va teniendo intolerancia a la lactosa, pero en Chile es más marcado genéticamente y por hábitos”.

La mentiras de la industria de la comida saludable

Por otra parte, el Doctor Chef explicó que “durante muchas décadas, la industria de la comida rápida ha sido muy fructífera, y hubo un grupo de personas que vio en esto una oportunidad”.

“Dijeron, ‘hagamos lo mismo, pero al revés: en vez de hacer la industria de la comida rápida, hagamos la industria de la comida sana’. Entonces empezaron con el ‘todo sano’. Y dentro del sano, todo lo ‘sin’ es más sano. Ahí empezaron a vender los productos sin gluten”, relató.

“Hicieron un imaginario colectivo de que toda la gente era celíaca y que comer sin gluten es más sano. Y eso es mentira. Casi nadie tiene intolerancia al gluten”, aseguró.

En línea con lo anterior, el columnista del Ciudadano ADN señaló que “con suerte, el 2% de la población, tiene algún grado de intolerancia al gluten… El resto de las personas pueden comer todo el gluten que quiera”.