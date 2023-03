Fishtopher: la historia del gato que tenía la cara triste, pero que un día cambió su rostro

La vida de las mascotas que no tienen un hogar suele ser difícil a tal punto de que puede afectar notablemente en su estado de ánimo. Este fue el caso del gato llamado Flishtopher o popularmente conocido como el gato de la cara triste, quien se hizo viral en las redes sociales por su apariencia de estar siempre desanimado.

Flishtopher es un gato de cinco años que fue encontrado divagando en las calles de la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos y que tras ser divisado el Centro de Adopción de Mascotas de Homeward Bound lo mantuvo bajo su resguardo.

Al ingresar al centro de adopción de mascotas, hubo algo que llamó de inmediato la atención de los cuidadores en el gato, su rostro. La cara del felino de cinco años expresaba tristeza y reflejaba notablemente como era su estado de ánimo, ya que siempre andaba desanimado y solamente comía cuando estaba acompañado. Todo parecía indicar que lo que necesitaba Flishtopher era un hogar definitivo.

La historia de Flishtopher fue compartida con el fin de que el tierno felino pudiese encontrar un hogar. “Fishtopher no es un pez fuera del agua, pero está molesto en el refugio. Se lo ve muy triste y deprimido y solo come cuando tiene compañía. Fishtopher de cinco años, estaba extraviado cuando lo encontraron, tal vez extraña a su familia”, decía el perfil de petfinder del gato.

Pese a ser subido a la plataforma, nadie preguntó por él. No fue hasta que la usuaria de Twitter Molly Clarke compartió una fotografía de Fishtopher que miles de usuarios reaccionaron a la publicación para quedarse con el gato.

Tras viralizarse la historia, la pareja compuesta por Laura Folts y Tanner Callahan condujeron aproximadamente dos horas para poder adoptar a Fishtopher. Cuando llegaron, el gato oficialmente se convirtió en parte de su familia.

En el viaje de vuelta a la casa de la pareja en Maryland, Fishtopher comenzó a encariñarse rápidamente con su nueva familia. “Es muy tímido, pero una vez que lo sostienes, le gusta esconder su rostro en el hueco de tu brazo“, publicó Laura Folts en Twitter.

Ya con el correr de los días, los nuevos dueños de Fishtopher comenzaron a notar un cambio en la expresión del gatito. Los ojos del felino se comenzaron a abrir más y su cara de tristeza comenzó a desaparecer notablemente.

El caso de Fishtopher fue compartido por sus nuevos dueños en redes sociales y ha servido para que otras mascotas puedan encontrar un hogar. De hecho, la pareja creó el perfil de Twitter @mrfishtopher donde comparten a otros animales que buscan ser adoptados.

NORTH BRUNSWICK, NJ! Bowie is a handsome, friendly FIV boy! He loves treats and cuddles and also can get silly when he wants to play! https://t.co/M3O5uahOiz pic.twitter.com/cJdUQFG5tz

— Fishtopher the Cat (@mrfishtopher) December 18, 2022