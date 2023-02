Dicen los entendidos que no hay mejor panorama para terminar un largo día de trabajo que comerse un churrasco italiano y acompañarlo con una cerveza helada. Otros dicen que su preferido es el chacarero el sándwich que entrega el placer de dejar atrás por escasos minutos los problemas y preocupaciones.

Sin embargo, no es lo mismo que opinaron los expertos del sitio especializado Taste Atlas, que al hacer un ranking de los mejores 100 sándwiches del mundo, calificaron al churrasco italiano nacional en el puesto 87 con 3,8 estrellas de un total de cinco, y casi cerrando el listado, en el puesto 98 a nuestro tradicional barros luco con 3,6 estrellas. Lo peor de todo es que el chacarero ni siquiera calificó.

El sitio Taste Atlas hizo una búsqueda exhaustiva para calificar las distintas preparaciones alrededor del mundo, entregando incluso algunos datos sobre dónde encontrar los mejores. Así, en el caso del barros luco, recomiendan probarlo en el Lomit’s o en la Confitería Torres.

En tanto, al centrarse específicamente en los 10 mejores, el primer lugar lo ocupa una preparación de cordero, cebolla, lechuga y tomate llamada “tombik” de Turquía, seguido por la versión peruana de la butifarra y en tercer lugar, el sandwich de lomo de Córdoba en Argentina.

¿Qué opinas de este ranking? Revisa aquí el listado de los 10 mejores:

All about 100 best-rated sandwiches in the world at the link: https://t.co/OS7SzEZhKN pic.twitter.com/IybKxsXFpu

— TasteAtlas (@TasteAtlas) February 27, 2023