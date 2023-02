Negative Tattoo: Conocimos al chileno que la rompe en Instagram con tatuajes de Dragon Ball

En País ADN tuvimos la oportunidad de conocer el talento del joven tatuador nacional Sebastián Aceval, quien viaja por el mundo realizando diseños inspirados en Dragon Ball.

“Tengo 28 y llevo tatuando oficialmente desde hace 7 años”, comenzó diciendo el artista, quien luego se refirió a su fanatismo por el manga y animé de Akira Toriyama.

Respecto a esto, relató que desde siempre vio la serie animada protagonizada por Goku, pese a la negativa de su madre. “Tengo recuerdos de cuando era chico viendo Dragon Ball. No me daban permiso, porque era muy violento. Pero mi abuelita me dejaba ver tele para poder verlo y desde chico que viene el fanatismo”, recordó.

Los primeros pasos de un artista

¿Cuáles fueron los primeros momentos en que Sebastián Aceval descubrió su pasión por la pintura corporal? Según relata, todo se remonta a los días en que acompañaba a su papá en su trabajo en un local de música ubicado en el Portal Lyon.

“Yo me rayaba mis propios brazos cuando chico creyéndome tatuador. Yo miraba a los locales de tatuajes y ahí como que me nació la idea de tatuarme. Mis cuadernos en el colegio estaban todos rayados. Dibujaba más que prestar atención”, narró.

Muchos años después, Aceval se dio la oportunidad de desarrollar el tatuaje como un oficio. Sin embargo, pasó por un período de 3 a 4 años, en donde sentía que “no tenía dedos para el piano”. “Después lo volví a intentar y ahí se fueron dando las cosas”, aseguró.

Cómo convertirse en tatuador, según Negative Tattoo

De acuerdo al joven artista, que en Instagram se hace llamar Negative Tatoo – y en donde posee más de 60 mil seguidores -, “una de las cosas más importantes es tener una buena base de dibujo”.

“Si lo sabes dibujar, lo vas a saber tatuar en la piel. Y como riesgos, tienes que saber el tema de contaminación cruzada, aprender las capas de la piel y saber paletas de colores”, explicó.

En línea con lo anterior, Aceval comentó que “tatuar es algo muy mecánico y técnico”. “Si tú logras aprender la mecánica de cómo funciona la máquina y aprendes sobre contaminación cruzada y cómo funciona la piel frente al daño que le estás haciendo, tienes prácticamente la mitad del juego ganado”, agregó.