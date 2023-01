“Gracias por hacerme llorar”: reencuentro de perrita con su humano en Concepción emociona a las redes sociales

El reencuentro de una perrita con su humano en el Aeropuerto Carriel Sur en Concepción se volvió viral en redes sociales, emocionando a miles de cibernautas en todo el mundo.

El registro en cuestión, publicado el 21 de diciembre en la cuenta de Instagram @malvamalvavisco, ya cuenta con un total de más de tres millones de reproducciones y posee más de 275 likes.

En concreto, el viralizado registro muestra como Malvita (perrita poodle de color balnco), se reencontró con su humano, Oliver, quien se mantuvo alejado de su animal por largo tiempo debido a su trabajo de garzón en Torres del Paine, recogió Sabes.

“Era pena…”

“No está acostumbrada a estar sola. De hecho, mientras Oliver estaba en el sur, le puse una cámara para ver qué hacía. Así me di cuenta que dormía todo el día en el canasto donde había ropa de su papá“, relató Ani Castillo, madre de Malvita.

“Incluso la llevé a la veterinaria pensando que estaba enferma. Pero no, era pena por no tener a su humano. Es más, no podía ni nombrárselo porque ella lo buscaba”, agregó la mujer.

El enternecedor video de la perrita en Concepción cuenta con casi 1.000 comentarios realizados por usuarios de las redes sociales de todo el mundo.

“Gracias por hacerme llorar”, “Cómo es posible que un perrito nos demuestre y nos dé más amor que un familiar”, “Los perritos son lo mejor del mundo” y “¡No estoy llorando, tú estás llorando!”, son parte de los mensajes que se pueden leer en la publicación.