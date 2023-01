Una particular situación ocurrió en Perú luego de que un trabajador aparentemente decidiera abultar sus cualidades en el currículum, situación que no terminó nada bien ya que al no responder a sus supuestos conocimientos, terminó con su automóvil rayado por sus compañeros.

El hecho se hizo viral a través de las redes sociales, específicamente en TikTok. Allí se puede observar el rayado rojo que le dejaron en el costado y en la parte delantera del vehículo. “Te gusta engañar arruinaste el proyecto”, decía el escrito en el frontis del automóvil.

El trabajador habría mentido en sus habilidades con el manejo de Excel, por lo que sus compañeros no encontraron nada mejor que escribirle en su vehículo: “Cobarde, no sabías Excel”.

Luego, la persona que sufrió los rayados en su auto tuvo que circular por la ciudad con todos los escritos que sus colegas le pintaron, lo que sin lugar a dudas no pasó inadvertido en las calles. Todo fue captado por las cámaras y se terminó por convertir en un viral en el país altiplánico.

El motivo real de los rayados

El video fue difundido por la Cámara de Comercio Exterior de Perú en su cuenta de TikTok y todo se trató de una campaña de la entidad para fomentar la postulación de personas a los cursos de Software, tales como Microsoft Excel en este caso.

De hecho, tras haber publicado el video de los rayados en el vehículo del trabajador, subieron una segunda publicación donde explicaron el proceso creativo del desarrollo de la campaña y del posterior pintado del auto.