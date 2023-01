¿Qué tan cierto es que tenemos que beber 2 litros de agua diarios? Doctor Chef nos explica

En el Ciudadano ADN conversamos con Óscar Barrera, el Doctor chef, quien comenzó el 2023 siendo panelista estable del espacio radial. Y para darle inicio a su columna, nos enseñó todo lo que debemos saber sobre el agua y una correcta hidratación.

“El cuerpo está constituido en un 70% de agua. Básicamente, somos en la mayoría agua y la necesitamos para funcionar”, comenzó diciendo el columnista del Ciudadano ADN.

Luego, Óscar Barrera se refirió a ciertos mitos en torno a una correcta hidratación. “Tenemos metido en la cabeza esto muy noventero de tomar 2 litros de agua por día porque si no, vamos a estar mal. Son unos mitos medios paranoicos”, expresó.

¿Cómo tener una correcta hidratación?

“Uno tiene que tomar la suficiente agua para no sentir sed”, aseguró el profesional de la salud. Acto seguido, comentó que “cuando el cuerpo pierde un 1% de su peso en agua es cuando comienza a sentir sed”.

“¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando pierdo del 2% o más. Ahí empieza la confusión, la letargia que es tener bajo ánimo, uno no puede tomar decisiones”, explicó.

Respecto a cuándo puede ser grave y peligroso para nuestra salud el no consumo de agua, Óscar Barrera planteó que “por no tomar agua entre uno y tres días, te puedes morir”.

“Si alguna vez te dicen que están haciendo una huelga de no estar comiendo ni bebiendo durante una semana, es mentira. Uno no sobrevive entre uno o tres días sin agua, porque la necesitas para el funcionamiento de tu cuerpo”, aseguró.

El problema de las bebidas azucaradas

De acuerdo al Doctor Chef, “no es malo consumir azúcar, la cosa es que sea moderada”.

“Se recomienda que un 5% o 10% de tus calorías diarias sean de azúcar, que serán a lo más sus 200 calorías, que es un vaso y media de Coca-Cola”, explicó.

“Lo que pasa con ese tipo de bebidas es que yo no me doy cuenta las calorías que estoy tomando. Entonces, fácilmente, si hace un día de calor me puedo tomar tres vasos al hilo y eso puede llevar a problemas por el consumo excesivo consumo de azúcar”, añadió.