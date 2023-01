En el mundo del internet, suele suceder que los cibernautas reviven ciertas historias de tiempos pasados. Una de ellas data de hace un par de años y se ha vuelto a hacer viral durante los últimos días, ya que es un verdadero ejemplo de amor y sacrificio.

Todo ocurrió en 2019 en Washington, cuando un hombre de 20 años se transformó en un héroe al entrar a su casa en llamas para salvar a su sobrina de 8 años.

“Lo volvería a hacer, de verdad. No me importa”, dijo Byrd mientras estaba tumbado en la cama del hospital. “Volvería corriendo a hacerlo aunque me quemara más o muriera”.

El acto heróico del tío

Después de que se declarara un incendio en la casa en Washington, Byrd dijo que se apresuró a ayudar a su hermana, Kayla, a sacar a todos los niños por la ventana del segundo piso. Dos de los tres niños que quedaron atrapados en la casa saltaron.

Pero su sobrina Mercedes, de 8 años, tuvo miedo de saltar después de que su madre se cayera del tejado, así que se quedó en la habitación en llamas.

Byrd cuenta que oyó a su sobrina gritar su nombre y fue entonces cuando entró en acción.

“Subí corriendo las escaleras y empujé a través del fuego”, dijo. “Sentía que me quemaba. La cogí, me quité la camiseta y se la puse alrededor de la cara para que no respirara humo, y la saqué tan rápido como pude.”

El joven de 20 años fue trasladado en helicóptero al hospital y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en los brazos, la espalda y la cara.

“Aunque me quemé, no me importó”, dijo. “Prefiero quemarme yo que ella. Es joven. Todavía tiene muchas cosas a su favor. Es una buena chica”.