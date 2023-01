El actor estadounidense Edward Norton descubrió que la auténtica Pocahontas de la vida real es su duodécima bisabuela.

Este descubrimiento ocurrió en medio de un programa de televisión llamado Finding Your Roots. Allí, también se dio a conocer de otro hallazgo que involucra a los antepasados.

Henry Louis Gates Jr, quien es historiador y el presentador del programa, le mencionó a Norton: “Tienes un rastro de papel directo, no hay duda, con tu duodécima bisabuela y bisabuelo, John Rolfe y Pocahontas“.

De acuerdo con Gates, sus bisabuelos se casaron el 5 de abril de 1614 en Jamestown, Virginia. Donde además mencionó que en esa época William Shakespeare aún vivía.

Según los documentos que el historiador recopiló, Pocahontas falleció 3 años después de que se casaran, mientras que Rolfe murió en marzo de 1922.

Ante el hallazgo, Norton expresó que “te hace darte cuenta de que eres una pequeña parte de la historia de la humanidad”.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!

Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY

— Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023