Un periodista alemán quedó atrapado en los festejos del Mundial en Argentina y su despacho se volvió viral

Después de que la selección argentina la Copa del Mundo, un corresponsal del canal alemán ARD fue asignado para hacer la crónica de la celebración “albiceleste”. Y no cabe duda de que el reportero Matthias Ebert hizo el despacho más intenso de su vida, ya que estuvo en medio de los festejos en las calles de Buenos Aires.

El corresponsal se reportó en dos ocasiones desde el centro de los festejos, y los hinchas reaccionaron divertidamente ante él.

Ebert dio el primer paso el martes al mediodía, cuando los seguidores de “La Scaloneta” esperaban la llegada del autobús que transportaba a los jugadores argentinos en lugares como la Avenida 9 de Julio o la Autopista 25 de Mayo.

Los hinchas del equipo local se acercaron cada vez más al cronista durante la transmisión, gritándole y cantándole al oído mientras hablaba en vivo con otro periodista alemán. No contentos con eso, también empezaron a poner cosas delante de la cámara.

Unos se paseaban libremente delante de la cámara, mientras que otros hacían alarde de sus camisetas de fútbol. El periodista alemán mantuvo la calma mientras los fanáticos le empujaban, le rociaban con espuma y le colmaban de abrazos durante el minuto y medio que duró la emisión.

This TV live hit from German reporter @ebertmatthias in Buenos Aires got a little bit out of control. #WorldCup pic.twitter.com/c9NQKXZdkl

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) December 20, 2022