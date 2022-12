En la comuna de Lebu, en la región del Biobío, al sur del país, un 20 de diciembre de 1916 nació el poeta chileno Gonzalo Rojas. Un escritor que estudió Derecho y Literatura en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, y que destacó como académico en universidades chilenas y de países como Estados Unidos, Alemania Oriental y Venezuela.

Un poeta y docente chileno autor de destacados textos, lo que le valió ganar el Premio Reina Sofía de España y el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1992. Y posteriormente el Premio José Hernández en Argentina, el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en México y el prestigioso Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas.

Es por eso que, al cumplirse 106 años de su natalicio, Google decidió conmemorar el nacimiento de Gonzalo Rojas con su Doodle. Un homenaje que viene para un chileno que destacó en diferentes áreas. Y es que además de la literatura y la docencia, se desempeñó también en áreas diplomáticas en China y en Cuba, a pedido del presidente Salvador Allende.

Un escritor que perteneció a la Generación Literaria de 1938 y que fue cercano al grupo de Mandrágora. Conocido también por plasmar en sus obras indicios del movimiento surrealista, lo que lo catapultó en la vanguardia chilena y latinoamericana durante el siglo XX. Su primer libro, La miseria del hombre (1948), es una demostración de ello.

Lo que dijo su hijo

Rodrigo Rojas Mackenzie, hijo del poeta, señaló que su papá “antepuso la poesía a cualquier otro interés en esta tierra. No solo escribió unos poemas de alta jerarquía, sino que siempre aspiró a vivir como poeta. Este es el ejemplo, además de un espíritu crítico y libre, que hereda a las nuevas generaciones”.

“Gonzalo Rojas osciló entre tradición y aventura en su oficio poético, porque nunca pretendió ser original, logró ser actual y renovador en su obra. El ritmo y los cortes de sus versos son una verdadera lección para los poetas contemporáneos (…) Ser descendiente de Gonzalo Rojas es un orgullo y un honor que siempre hay que merecer“, complementó después.

La opinión de la encargada de homenajearlo

Mientras que para Celine You, la artista detrás del Doodle sobre el escritor, haberlo homenajeado en Google fue “un honor y un placer celebrar a tan respetable figura de la literatura para Chile (…) Me conmovieron sus dramáticas historias de vida y me impresionó su resistencia cuando se exilió“.

Finalmente, la artista señaló, que con su obra en homenaje a Gonzalo Rojas, espera que “la gente pueda estar interesada en aprender más sobre él y animarse con sus historias de vida“.