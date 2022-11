Dua Lipa le cierra las puertas a la inauguración del Mundial de Qatar 2022

La reconocida cantante Dua Lipa se negó a participar en la ceremonia de inauguración para el Mundial de Qatar 2022 y envió un contundente mensaje para exponer sus razones.

Cada vez falta menos para que comience una nueva edición de la cita futbolera y, como cada cuatro años, los hinchas esperan ver un gran espectáculo y no solo en la cancha.

Sin embargo, para este año existe incertidumbre por cómo podrá vivirse la experiencia mundialista, ya que el país organizador presenta varias restricciones y exigencias que generan polémica.

Este tema afectará directamente a la población flotante que llegue a Qatar para disfrutar del campeonato. Sin embargo, también hay consecuencias que complican a la organización para ofrecer una verdadera fiesta.

Dua Lipa se descarta del show inaugural de Qatar 2022

Mientas se hacen los preparativos para la presentación musical, comenzó a hablarse sobre una supuesta participación de la cantante británica, pero fue ella misma quien se desligó del show.

La ida era que la artista se presentara en la ceremonia inaugural del 20 de noviembre en el estadio Al Bayt de la ciudad de Jor. Pero finalmente se le puso fin a los rumores con un contundente mensaje.

A través de su cuenta de Instagram publicó una declaración apelando a este hecho, descartando su presencia y criticando la situación que se vive en el país. “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”.

“Estaré haciendo barra por Inglaterra desde lejos”, continuó. Si bien Dua Lipa reconoce que está “deseando visitar Qatar”, indicó que esto sucederá “cuando hayan cumplido con todos los derechos humanos que prometieron cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol“.