Crítico recibe amenazas de muerte por su calificación a “God of War Ragnarok”

Cada vez falta menos para el lanzamiento oficial de God of War Ragnarok y hace algunos días se conocieron los review, lo que desató la polémica por un crítico que recibió amenazas de muerte.

Gran parte de los periodistas especializados y portales webs calificaron al juego con la nota más alta, o muy cercana a la máxima. Para muchos el título asoma como el The Game Award al Juego del Año.

El trabajo de PlayStation Sony Santa Mónica Studio ha sido elogiado de manera casi unánime, incluso se destaca como la mejor entrega de la saga.

Sin embargo, no todos coinciden es que ‘GoW Ragnarok‘, incluso hay quien lo considera cercano a la media. Bae Sang Hyun, reseñador, desarrollador y crítico de cine, otorgó una calificación que generó revuelo.

En colaboración con IGN Korea, Hyun dio su opinión sobre el juego y, sorpresivamente, tuvo una mirada negativa, sobresaliendo por ir contra la corriente.

Pero lo que desató la polémica fue principalmente la nota final que expuso, un 6 de 10. Al darse a conocer la situación, los cibernautas no tardaron en reaccionar.

Destacando por su mala reseña para esperado juego, Bae fue objeto de duras críticas y todo tipo de insultos por parte del público. Pero hubo quienes sobrepasaron cualquier límite.

La situación subió de nivel a une estado alarmante cuando el crítico recibió amenazas de muerte por su opinión de God of War Ragnarok. Esto llevó a otro tipo de discusión, apelando a los problemas del fanatismo que puede llegar a tal punto.

Sang ha utilizado sus redes sociales para pedir que se detenga el acoso, los ataques (vía RR. SS.) y las amenazas en su contra que parece escaparse de las manos.

Además, defendió su postura frente a la nueva entrega de ‘GoW‘. Sostiene que, bajo su perspectiva, no hay una evolución real a lo visto en el 2018 y el juego en sí se siente como un DLC.

A grandes rasgos, estos apuntes sumados a la nota, fue lo que motivó la mala reacción del público y lo extremista de los fanáticos. Su visión le valió el acoso, por una parte, del mundo gamer que toma las palabras como un insulto al videojuego.

Incluso, el periodista compartió algunas capturas de pantalla con los menajes que le llegan. Además de las amenazas de muerte e insultos, hay quienes se burlan de su trabajo.

De igual manera, Hyun hizo un llamado a leer su reseña usando un traductor y así evitar cualquier tipo de malentendido que pueda ser tomado como un insulto para el título.

Please focus on the message I was trying to say. Just because we talk about peace on the battlefield doesn't make our message meaningless. And, I don't agree with any hatred and derision. I just saw the video, and wrote my opinion. Please don't put any other meaning on it. pic.twitter.com/gXJ2Ts01mP

— Bae Sang Hyun (@innobaetion) November 6, 2022