En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Corre por tu vida, la columna de estilo de vida que nos trae cada miércoles Karin Yanine. En esta ocasión, la comunicadora habló sobre Halloween.

“Es una fiesta que tiene más de 3 mil años y que llega con los europeos a los Estados Unidos por allá, en 1840. Más que hacer historia, es motivar a las personas hoy día a que lo celebren de una manera sumamente sana y cuidadosa”, dijo Yanine al inicio de su espacio radial.

Muchas veces existen personas que se quejan de la existencia de estas celebraciones, debido a que representarían una acción de “marketing” más que otra cosa. Ante esto, la columnista se mostró contraria y aseguró que “si es por eso, no celebremos nada”. “Celebremos todo nomás”, añadió.

Recomendaciones para tener un Halloween divertido y seguro

Karin Yanine entregó una serie de parámetros de celebración. “El primero es garantizar que los niños salgan a pedir dulces, siempre en compañía de un adulto responsable”, dijo en primer lugar.

“No es la idea que vaya con el hermano mayor nomás o con la tía de la esquina si no son responsables y si estarán whatsappeando con el celular mientras el sobrino o hijo se les puede perder”, señaló.

¿Y cómo evitar esto? Yanine recomendó que hay que asegurarse que “el niño tenga en alguna parte del disfraz los datos personales: el nombre de los papás, el teléfono y la dirección bien a la vista”.

En segundo lugar, Karin Yanine también recomendó que “hay que reforzarle al niño que no hay que hablar con desconocidos”, ni entrar a las casas ajenas. “Si alguien te está dejando entrar a la casa y no es tu abuelita, tu hermana y tu mamá, no hay ni una posibilidad”, aseveró.

Tips para disfrazarse esta Noche de brujas

Por otra parte, la comunicadora también tocó otro tema importante para la celebración de Halloween: los disfraces. “Hay que ponerles disfraces cómodos, livianos y de fácil manejo para que no tengan ningún riesgo”, señaló.

“Yo soy de la idea que hay que hacerlos uno y hacerlos entretenidos. No son todos de demonios y de brujas”, expresó.

Acto seguido, la corredora por la vida añadió que hoy en día los niños y niñas suelen disfrazarse de personajes de series y películas, como Harry Potter, por ejemplo. “No hay que complicarse y hay que evitar ponerles máscaras donde uno no pueda reconocer o identificar fácilmente al niño”, explicó.