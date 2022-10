Se aproxima Halloween y el ISP y aduanas, en compañía de la Cámara de Comercio, hicieron un llamado a la población a que compren productos con certificaciones de seguridad.

De hecho, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, indicó que para Halloween se vende entre un 70 y un 80% más que un mes normal de dulces, accesorios y disfraces.

Además, estimó que el gasto promedio en este ítem fluctúa entre los 8 mil y los 15 mil y dependerá si adquiere o no un disfraz.

Las cifras de aduanas y del ISP

Por su parte, aduanas señaló que este año impidió la entrada al país de más de 335 mil productos cosméticos, y 112 mil juguetes sin certificación sanitaria, lo que significa que, son potencialmente tóxicos o inflamables.

Además, incautó 937.183 juguetes falsificados, 14.360 disfraces y 68.016 kits de productos cosméticos.

Mientras que el ISP, en sus últimas tres fiscalizaciones, decomisaron cerca de 4.000 productos cosméticos en las comunas de Providencia, Ñuñoa y Santiago Centro.

Y las faltas más recurrentes que encontraron fueron que los productos no contaban con registro sanitario, su rotulación no era en idioma español y finalmente, que hubo productos que tenían un número de registro en el rótulo, pero que al verificarlo en la web no existía.

El director subrogante del ISP, Heriberto García, aconsejó a las personas a que compren en lugares establecidos y enfatizó en que se cercioren de los rótulos de los envases.

“Para asegurar que tengan un número de registro sanitario vigente que entrega esta Institución”, agregó el funcionario.

Para verificar si el producto comprado tiene la autorización sanitaria correspondiente puedes revisar este enlace