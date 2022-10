Corre por tu vida: Los riesgos de la zona de confort

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Corre por tu vida, en donde Karin Yanine habló sobre la zona de confort.

“El círculo o zona de confort es en la que todos estamos y no queremos salir porque tenemos miedo. Porque aquí estamos bien, porque ¿para qué salir? Si aquí estoy calientito, sé cómo llegar a la pega y así”, comenzó diciendo la comunicadora.

En línea con lo anterior, Karin Yanine añadió que “en general todos los cambios nos dan miedo, porque hay incertidumbre”.

“Pero esto tiene puras cosas negativas, porque aquí me estanco”, aseguró.

La vieja valentía de la juventud

La columnista del Ciudadano ADN dijo que “hay que acordarse de cuando uno era más chico de edad y uno era más temerario”.

“Uno cambiaba de pareja y de pega, pero ahora es todo con miedo. El problema de la zona de confort es que como me produce susto y ansiedad, me estanco”, explicó.

Yanine agregó que las personas que están en esta situación no evolucionan y se suelen autojustificar. “Digo, ‘para qué me voy a cambiar de pega si esta es la que tengo, peor es nada’. Entonces uno no avanza”, señaló.

¿Cómo saber si estoy en la zona de confort?

“Para que sepan si están en este tema, si alguien les pregunta cómo están y ‘qué tal la pega’ y ustedes responden ‘todo igual’, están ahí. Cuando uno dice eso, quiere decir que no está queriendo evolucionar”, ejemplificó Karin Yanine.

Acto seguido, la columnista añadió que es importante “preguntarse a qué le tengo miedo y por qué”. “¿No quisieras tomar un nuevo curso o aprender a pilotear un avión? ¿Por qué no? ¿Qué me puede pasar?”, comentó.