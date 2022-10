Mundial de Qatar 2022: mujer le regaló entradas a su esposo para pasar tiempo con su amante

La eurofia por el Mundial de Fútbol Qatar 2022 se palpita en el mundo entero, algo que es aprovechado por muchos, como una mujer que le regaló entradas a su esposo por miles de dólares.

Sin embargo, la acción de la mujer con su esposo y las entradas al Mundial de Qatar 2022 escondían una inesperada intención. El hombre viajará en noviembre para ver los partidos, pero ella quedará con su amante, al menos por dos semanas.

La historia de esta mujer, de la cual no trascendió su identidad por obvias razones, ocurrió en Gran Bretaña. Allí vive con su esposo, un hincha empedernido del fútbol.

La esposa habló

Fue la misma mujer, en primera persona, quien contó su plan al regalarle las entradas del Mundial de Qatar 2022 a su esposo. Así lo hizo, en diálogo con el diario local Metro.

“Esta infidelidad realmente ha fortalecido nuestra relación“, aseguró al comentar sobre su relación clandestina con el amante. De hecho, el esposo no sabe que esto ocurre.

La mujer conoció a su actual esposo 17 años atrás. De hecho, tienen dos hijos juntos. “Me trató como a una princesa cuando lo conocí y nos enamoramos muy rápido”, contó.

A su amante, en cambio, lo conoció en una web de citas. “Las citas por Internet no existían cuando conocí a mi esposo. Me registré como miembro, y sé que suena tonto, pero casi instantáneamente hicimos ‘clic'”, reveló.

Sobre la relación clandestina sumó: “Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto”.

El esposo que recibió de regalo las entradas al Mundial de Qatar 2022 ha encontrado a la mujer más feliz. “Me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”, finalizó.