Mark Ruffalo pendiente a la actualidad del país: “Todos los ojos y la esperanza puestos en Chile”

El popular actor estadounidense Mark Ruffalo utilizó sus redes sociales para compartir un escueto mensaje en el que deja saber su especial atención en la actualidad de Chile.

De manera específica, el guiño del intérprete tiene relación con el plebiscito de salida que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre. Reconoce la importancia que tiene dicho proceso en el país.

La publicación a través de su cuenta personal de Twitter surgió a raíz de un post de Rania Batrice. La analista política norteamericana citó un hilo de la red social donde se explicaba el contexto del escenario en torno a la propuesta de nueva Constitución.

Dentro de la información que se abordaba en los tuits se apuntaba a temas medioambientales. Batrice sostuvo que “el pueblo de Chile está brindando una hoja de ruta para el resto del mundo y necesitan nuestro apoyo mientras se lleva a cabo esta votación“.

Ante este escenario que se conformó en la plataforma de cara al plebiscito, Ruffalo compartió el retuit de la experta en política.

El actor que le da vida a Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) escribió un escueto mensaje, pero que rápidamente llamó la atención y se viralizó.

Mark Ruffalo señaló que “todos los ojos y la esperanza están puestos en Chile“, remarcando su visión sobre el proceso. Revisa el tuit a continuación:

All eyes and hope on Chile. https://t.co/IBcCgkAbfd

