Durante las últimas horas del jueves 30 de junio se notificó la muerte de Alex, más conocido como Technoblade, un youtuber de 23 años que luchaba contra el cáncer.

La causa del fallecimiento responde a la enfermedad que fue diagnosticada en agosto de 2021. Él mismo reconocía que los síntomas y efectos de su condición lo mantenían desanimado.

El joven se hizo popular por compartir contenido gamer en la plataforma de videos, específicamente jugando Minecraft. Actualmente, en su canal de YouTube cuenta con 11.6 millones de suscriptores.

Fue esa misma red la que utilizaron sus padres para comunicar la noticia y publicar un video de despedida muy emotivo que supera las 29 millones de visitas.

El último adiós en YouTube

En los primeros segundos del registro aparece el padre de Alex, quien presenta el video de despedida de su hijo. “Hola a todos, aquí Technoblade. Si están viendo esto, estoy muerto“, fueron las palabras iniciales del joven.

Titulado como Hasta Luego Nerds, se muestra el material que tenía preparado el propio youtuber. Posteriormente reaparece el padre para continuar con el mensaje.

“Espero que hayan disfrutado mi contenido y que los haya hecho reír. Y espero que sigan viviendo vidas largas, prósperas y felices. Porque los quiero. Technoblade fuera“, cerró el último clip en el canal de YouTube.

Su padre se refirió a las últimas palabras dedicadas a sus seguidores. Reconoció que “le fue muy difícil escribirlo. Entonces, me arrodillé junto a su cama y le dije: ‘Alex, no tienes que hacer nada más, has hecho mucho por mucha gente y si quieres, ahora puedes descansar'”.

Asimismo, agradeció a todos los suscriptores por el apoyo brindado. Además, hay que considerar que en el último tiempo Technoblade comenzó a vender productos y mercancía temática a su canal, todo con el objetivo de recaudar fondos para su tratamiento.

Respecto al dinero que quedó y sigue llegando en ganancias, el papá aseguró que todo se destinaría a obras de caridad. Así fue el adiós se Technoblade, quien también recibió homenajes y despedidas de otros youtuber.