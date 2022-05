Cómo romper 3 amistades en 1 minuto: el hilarante viral del momento en TikTok

Cuatro amigas se encontraban divirtiéndose en una dinámica en TikTok sin saber que las llevaría a pelearse entre sí. Y es que tras que una se refirió al padre que abandonó a otra de las presentes y esta le respondió contando una infidelidad que ella cometió con otra de las niñas.

El video transcurría de manera simpática y con toda normalidad, hasta que le tocó el turno a una que claramente se excedió con la broma. “A alguien de acá su papá la abandonó por otra familia“, dijo la joven de pelo largo ondulado, para luego mirar a quien iba dirigida su burla.

La respuesta no tardó en esperar. Luego que mencionaron el caso de su papá, la niña con gorro rosa de vaquera contó una infidelidad de quien se había burlado de ella. “Alguien de aquí se besó con el novio de su mejor amiga“, replicó en venganza.

Hubo un breve silencio incómodo y por un momento ninguna parecía entender qué pasaba. Hasta que la chica que se encontraba más adelante, con unos lentes rosas puestos, aclaró que la única que tiene novio es Romina, que le preguntaría directamente a la acusada, para recibir una mirada de ella como afirmación.

Romina se iría y posteriormente la acusada de ser infiel le seguiría para disculparse. “¿Para qué me sacan a mi papá?”, diría mientras tanto la chica con gorro rosa de vaquera para justificar su acción. Poco después la grabación se cortaría, con solo dos chicas de las cuatro en cámara.

Tu mejor amiga puede llegar hacer tu peor enemiga. sencillamente porque conoce y sabe todo de ti. Las chicas no entienden que no pueden tener mejores amigas, sino mejor amigo. la amiga es un mito.

Idola!!

– Le pidió perdón a Romina

– Se vengó de Laura

– Todo esto mientras usaba un sombrero y un guante de boxeo

AND, THUS, SHE SHALL BE OUR LEADER

— Fridspatrick (@Fri__Frida) May 9, 2022