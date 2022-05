Un loro hizo esperar a Testigos de Jehová por media hora: “Ahí voy”

Un insólito hecho ocurrido en México se volvió viral en las últimas horas, gracias a un video publicado en TikTok, protagonizado por un loro.

El loro del video de TikTok hizo esperar a unos Testigos de Jehová en la puerta de su casa durante, al menos, unos 30 minutos.

De hecho, lo ocurrido con el loro y los Testigos de Jehová fue consignado por el diario local El Heraldo de México.

El loro que hizo esperar a los Testigos de Jehová

Este es el video viral en TikTok que muestra al loro, responsable de que unos Testigos de Jehová esperaran en una puerta por al menos media hora:

Los Testigos de Jehová tocaban la puerta de la casa donde vive el loro del video. Allí, escucharon que alguien contestó: “Ahí voy”. No obstante, nadie abría la puerta.

De esa manera, esperaron al menos unos 30 minutos al dueño de la casa quien llegó y encontró a los religiosos esperando afuera. Ellos explicaron que habían tocado por un buen rato y que alguien respondía “ahí voy”. Era el loro, la mascota de la casa quien estuvo respondiendo al llamado durante ese lapso de tiempo.

El video de TikTok no tardó en viralizarse. Al cierre de esta nota tenía más de un millón 400 mil likes y 11 mil 500 comentarios. Además, había sido compartido más de 88 mil veces.

“Se cotorreo a los testigos 😂😂😂😂”. “Los testigos después de que les dijiste que no había nadie en la casa 😳😰😳. “Los testigos: por fin alguien nos responde, a esperar!”. “El periquito: esto lo hago pa divertirme pa divertirme”. “Soy testigo y la verdad sería una gran experiencia para recordar jajajaja 😂”. “Bueno, testigos no son. Porque desde la pandemia no predicamos 😳. Serán los de Coppel?”. “Necesito un periquito asi JAJAJAJAJAJAJA😂”. “El cotorrito: ese día si me mamé 😅🤣”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió el video en la conocida red social.