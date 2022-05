Dueña de pastelería que se hizo viral por torta de Mickey Mouse acusó amenazas y una baja en sus ventas

Una particular situación se conoció hace unas semanas y que se hizo viral en redes sociales. Una persona mandó a realizar una torta de Mickey Mouse a una pastelería ubicada en Barranquilla, Colombia, sin embargo el resultado fue desastroso.

“Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, señaló el afectado a través de un video en redes sociales.

Y no era para menos, puesto que el producto no se parecía en nada a la tradicional caricatura de Disney.

No obstante, la dueña de la pastelería, Maryuris Muños, alzó la voz tras la viralización de su producto, denunciando amenazas y una baja en sus ventas. “Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, señaló para el medio local El Tiempo.

Asimismo, la dueña de la pastelería recibió una serie de mensajes de apoyo y ayuda, entre los que se encuentran un taller de capacitación, el cual comenzará prontamente, según explicó Muños.