Caída de WhatsApp dejó una lluvia de memes en redes sociales

Cerca de las 5 de la tarde de este jueves, 28 de abril, el servicio de WhatsApp, la popular plataforma, reportó una falla masiva con intermitencia en el envío de mensajes.

WhatsApp es el servicio de mensajería más popular del mundo, con más de dos mil millones de cuentas activas alrededor del planeta. La falla no pasó desapercibida y generó una enorme cantidad de memes en redes sociales.

Twitter fue la plataforma donde internautas publicaron la mayor cantidad de memes por la caída de WhatsApp. Además, hubo quienes utilizaron la conocida red social para reportar que no lograban comunicarse por la app propiedad de Meta (antes Facebook Inc).

Sin embargo, fueron los memes lo que dominaron la conversación sobre la falla de WhatsApp.

Estos son algunos de los memes que circularon en Twitter en la tarde de este jueves:

WhatsApp users entering Twitter to find out if it's down 😂😂😂 #whatsappdown pic.twitter.com/FikKfde6hT

— 🦇 (@Morfostto) April 28, 2022