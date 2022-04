Sánguche de potito desató debate internacional en las redes gracias a una cuenta sobre comidas de estadio

El sánguche de potito es toda una tradición en los estadios de Chile. Se sabe que es una preparación que implica carnes del recto de la vaca, guatitas, longanizas y cebolla, mezcla envuelta en la infaltable marraqueta.

Este connotado sándwich se convirtió en un debate internacional, todo gracias a Footy Scran, una cuenta de Twitter británica dedicada a mostrar y evaluar las distintas comidas que se venden en los estadios del mundo.

Ya sea la hamburguesa estadounidense, el hot dog universal o el fish and chips inglés, esta plataforma ofrece un variopinto de platos de comida rápida, con el respectivo precio local y su conversión a libras esterlinas.

Recientemente, Footy Scran hizo la evaluación del sánguche de potito, traducido al inglés como cows rectum sandwich, debido a su contenido. De acuerdo a la cuenta, el valor es de $3.000, lo que equivale a 2,80 libras esterlinas.

Con más de 500 retuits y dos mis likes, el tuit sobre el sánguche de potito se robó la atención de los cibernautas. Incluso Footy Scran hizo una encuesta sobre “qué tan comida de estadio” es este emparedado. Y la respuesta mayoritaria fue que en verdad, no lo es tanto.

Esto desató un debate a nivel internacional sobre este sandwich. Por ejemplo, un cibernauta escribió: “La única diferencia real entre esto y un hot dog de partido de fútbol es que la gente en Chile no se miente a sí misma sobre lo que está comiendo. Además, probablemente sepa mejor”.

Por supuesto, esta respuesta tiene su asidero en las críticas en contra de las salchichas por su contenido. “Para todos los que están asqueados con esto, la mayor parte de la carne utilizada para hamburguesas y salchichas también contiene intestinos de animales”, escribió otro usuario.

En síntesis, esta discusión se puede encontrar en inglés y español, con un hilo en común: al menos, aquí en Chile sabemos lo que comemos…

And yet you Brits end up eating kebab anyway, which does contain cow's intestines in the meat. You just don't know it because it's been 'camouflaged' with the name "kebab".

— Aditya Cholisi (@aditya_cholisi) April 17, 2022