Crearon un Tinder de gatos para fomentar la adopción en un refugio

Cada vez son más originales las ideas que deben desarrollar los dueños refugios de animales para promover la adopción de perros y gatos abandonados. Por eso, en una fundación llamada “La Gatimanada” se les ocurrió crear un Tinder para gatos.

El hecho ocurrió en Argentina y revolucionó a internautas en redes sociales, especialmente por la creatividad de quienes idearon el Tinder para gatos.

El objetivo de esto es facilitar que varios mininos consigan finalmente un hogar que los quiera. Es decir, una segunda oportunidad.

El Tinder para gatos tiene 35 perfiles de mininos

El hombre que se encuentra detrás del Tinder para gatos se llama Dante. Él es -además- el dueño de la fundación que tiene a estos felinos en adopción.

La iniciativa del “GatiTinder”, como bautizó Dante al Tinder para gatos, fue desarrollada en la página de Instagram de la fundación.

El perfil de cada gatito incluye información breve de cada uno con las características del animal, así como su edad y varias fotografías de ellos.

“La idea del GatiTinder surgió pensando formas de crear contenido novedoso en redes. Hoy en día es difícil armar algo original. Lo que se te ocurra, alguien ya lo hizo. ‘¿Por qué no tomar una idea que ya existe pero llevarla un poco más lejos?’. Pensé que si Tinder funciona para unir personas, no hay razón para que no pueda unir un gatito con su futuro adoptante“, dijo Dante a upsol.com.

De hecho, el Tinder para gatos ya concretó un total de ocho adopciones de mininos, por lo que el experimento multimedia resulta ser un éxito. Sin embargo, hay 35 gatos más que esperan por un hogar.

El “GatiTinder” puede verse completo en la cuenta de Instagram de “La Gatimanada”, perfil oficial de la fundación de Dante que ya cuenta con más de seis mil seguidores en la popular red social.