Joven preparó sándwich de mortadela a sus suegros y la novia lo dejó: su caso se convirtió en viral

El amor llega a su fin por distintas razones, pero una de ellas se hizo viral en los últimos días: en La Rioja, al noreste de Argentina, un hombre sufrió el abandono de su novia luego que le preparara unos sándwiches con mortadela a sus suegros.

¿Qué pasó? La situación ocurrió en un contexto particular, porque no se trató de la hora del té o una sencilla once. El individuo preparó los panes con mortadela y láminas de queso en la cena familiar en la que oficializaría su relación con la mujer.

Pese a la generosidad de los panes y el maridaje de la cena, que no fue más que una botella de Coca-Cola normal, la ruptura fue inevitable. “Me dejaron por ser pobre”, alegó el novio afectado.

“Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen“, agregó el hombre, cuyo caso se convirtió en viral.

La relación iba viento en popa hasta que llegó el momento de la cena, en que el protagonista de esta historia optó por un menú sencillo. “Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres”, añadió.

Mientras se desconoce la identidad de ambos, el plato generó distintos comentarios en las redes sociales. Sin embargo, el consenso fue uno solo: la mortadela no se desprecia, sobre todo en el caso de un hombre que, dentro de sus posibilidades, se esmeró en ofrecer este gesto.

Distintos medios argentinos, como TN Noticias y Clarín, recibieron una oleada de comentarios al publicar este caso viral de mortadela y desamor:

Con lo que gastas en esos sánguches más las gaseosas, al menos yo prefiero que en su defecto mi novio lo destine en unos fideos con salsa! El sándwich demuestra desinterés!! — Calíope (@caliopebelgrano) January 9, 2022

No es novedad más minas siempre fueron así. Interesadas , superficiales y desconsideradas. Rara vez quieren de verdad. Es probable que tenga otro con auto. Viven de las apariencias,pero después se quejan de los hombres . — Oveja (@Nicogitel) January 9, 2022

Yo creo que el error del chico fue el Marketing 😂😂🙏 pic.twitter.com/QqQhe5Xy0M — Un tipo Común.¯\_(ツ)_/¯#Arg🇦🇷 (@D_A_Menendez) January 9, 2022

Es cierto q con el mismo dinero podría haber hecho otra comida.

Pero no deja de ser una cuestion de clase social, el flaco no se dio cuenta q era mejor unos fideos, creyó ante sus gustos q estaba haciendo bien.

Otro error fue mentirle,avisale y capas ella ayudaba

En fin, no era! — VG 🇦🇷 (@1980VG) January 9, 2022