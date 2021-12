Insólito: una mujer compró pollo frito y encontró una cabeza de ave completa

En el Reino Unido, una clienta identificada como Gabrielle denunció a KFC por encontrar una cabeza de pollo entera en su caja de alitas.

Según lo que constató el medio New York Post, todo sucedió tras realizar un pedido a domicilio, en ese momento, Gabrielle recibió su comida y se encontró con la inusual situación, la cual expuso a través de una reseña y una fotografía.

En la imagen se puede ver la cabeza del ave, con ojos y pico, incrustada en una masa crujiente recién sacada de la freidora.

“Encontré una cabeza de pollo frito en mi comida de alitas calientes. Sáquenme el resto de la comida, urgh” indicó junto a la captura, evaluando además el pedido con dos estrellas.

La imagen rápidamente se convirtió en viral, causando múltiples reacciones por parte de consumidores de la misma aplicación de delivery.

“Realmente desearía poder retroceder 2 minutos en el tiempo cuando no había visto esto”, “¿Qué se necesita para obtener una estrella?” y “Al menos sabes que es real“, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, otros usuarios afirmaron que ver la cabeza del animal les dio una mejor conciencia de lo que come la gente.

“La cabeza de pollo frito sigue siendo pollo frito con toda justicia”, “Si comes carne, no hay nada de qué quejarse, simplemente te enfrentas a la realidad de lo que comes por una vez”, “Si no puedes soportar que tu comida sea un animal muerto, entonces no deberías estar comiendo carne” expresó otro.

La respuesta de KFC a la usuaria

KFC comentó a través de Twitter que estaba “desconcertado” de cómo se había toda la cabeza y bromeó diciendo que era “la reseña de dos estrellas más generosa de la historia”, debido a esas dos estrellas que les otorgó Gabrielle.

Al medio Sun Online, la cadena de comida expresó: “Estamos realmente sorprendidos por esta foto. Desde que Gabrielle se puso en contacto, hemos estado investigando cómo sucedió”.

“En pocas palabras, servimos pollo real, y estamos orgullosos de eso, pero esto claramente se ha escapado de los estrictos procesos y controles establecidos con nuestros proveedores, socios y equipos, que preparan todo recién en nuestros restaurantes. Es cierto que incluso los planes mejor trazados pueden, en raras ocasiones, salir mal. Y este es increíblemente raro” explicaron.

Asimismo, desde KFC indicaron que ” ya hemos implementado más medidas con nuestros proveedores y hemos vuelto a capacitar a nuestros equipos para evitar que vuelva a suceder. Dicho esto, no cambia la experiencia de Gabrielle, así que nos comunicamos con ella y ahora aceptó un poco de KFC gratis con nosotros”.

Para finalizar, la cadena explicó que tanto Gabrielle como su familia han sido invitadas al restaurante para ver cómo se hacía la preparación y así poder asegurarles que no aparecerían más cabezas de pollo en sus alitas calientes.