Obispo habló de la existencia del Viejito Pascuero y obligó a la Iglesia a emitir un comunicado

Una polémica que obligó a la Iglesia Católica a emitir un comunicado fue la que desató en Italia el obispo de la ciudad de Noto en Sicilia, Antonio Staglianò, luego de asegurar que el Viejito Pascuero no existe, lo que generó la indignación de varios sectores.

Todo porque el obispo aseguró el pasado 6 de diciembre, día de San Nicolás, que Papa Noel, conocido en Chile como el Viejito Pascuero, es “un personaje imaginario, inventado por Coca Cola, que trae regalos solo a quienes tienen dinero“, palabras que no cayeron nada de bien en los padres que quieren mantener la ilusión en sus hijos.

Debido a esto, y luego de que se encendiera la polémica, el obispo Antonio Staglianò estuvo obligado a grabar un video explicando que todo fue un malentendido, en el que indicó; “Queridos niños, yo no he dicho como recordaréis bien que Papá Noel (Babbo Natale, en Italia) no existe; he dicho que existe como personaje imaginario y no como persona real, concreta e histórica“.

De hecho, en conversación con el diario italiano La Reppublica, el sacerdote explicó que “no les dije que Papa Noel no existe, pero hablamos de la necesidad de distinguir lo que es real de lo que no lo es. Así que les di el ejemplo de San Nicolás de Myra, un santo que traía regalos a los pobres, no regalos. En la tradición anglosajona se convirtió en Santa Claus, pero ciertamente no en el Santa Claus creado por Coca-Cola. Quería explicar que una cultura consumista como la de los regalos es diferente de una cultura de dar que en cambio es base del verdadero mensaje de la Navidad. El Niño Jesús nace para entregarse a toda la humanidad”.

En dicha entrevista el obispo incluso fue más allá y dijo que sus palabras querían apuntar al consumismo que ha tapado el significado de la Navidad.

“Ha surgido un hecho real, que la Navidad ya no es de los cristianos. El lenguaje se ha vaciado. Incluso el propio Belén ha sido explotado, reducido a un objeto de belleza, por lo que el mensaje cristiano se convierte en un recipiente vacío y pierde esa verdad que significa amor. El ambiente navideño entre luces y compras ha sustituido a la Navidad“, puntualizó el polémico obispo siciliano.