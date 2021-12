Experta analizó a los centennials chilenos: “Son jóvenes que tienen sus necesidades básicas cubiertas y son más instruidos”

Ciudadano ADN conversó con Antonella Cucchi, la analista experta y directora de Analytics en Initiative Chile, empresa que lideró un estudio sobre Centennials chilenos y que analizó quiénes son y cómo se comportan, en conjunto a la Asociación Nacional de Avisadores (ANDA) .

La licenciada en marketing explicó que los centennials chilenos, también conocidos como la Generación Z o mal llamados “la generación de cristal”, “son estos chicos que tienen entre 13 y 25 años. Que crecieron en un contexto en donde los últimos 30 años en Chile disminuyó la pobreza. Donde en los últimos 16 años el ingreso a la educación superior aumentó un 87%”.

“Estamos hablando de jóvenes que tienen sus necesidades básicas cubiertas y son más instruidos. Están más preparados, lo que hace que cuenten con un juicio mucho más crítico. Por eso dicen que es una generación que se queja de todo. Pero en verdad es que son mucho más críticos”, agregó.

Al hablar de los centennials chilenos, la experta manifestó que “el tema de la tecnología es clave”. Esto pues “las generaciones anteriores tuvieron su primer celular en su juventud o la adultez. Pero ellos nacieron con el acceso a todo tipo de información y tecnología”. Es más, la analista detalló que a la fecha el 95% de estos centennials tiene una smartphone personal y ya a los 10 u 11 años tienen su primer celular.

“Cuentan con esta masa de información global de manera inmediata y que también hace que su índice de atención sea más bajo, lo que termina siendo un reto para la publicidad. Llegan a retener ocho segundos de atención hacia una publicidad. Por eso es importante entenderlos. Entender cómo piensan, que los moviliza, quienes son sus referentes y cómo se comunican”, precisó.

El humor como una vía de escape

Además, la directora de Analytics, puntualizó que una de las críticas que se les hace a los centennials chilenos “tiene que ver con no quieren crecer. Porque es una generación que utiliza mucho el sentido del humor, el meme, esa es la manera que ellos se comunican y se relacionan. Y pensemos el sentido del humor como una vía de escape. Casi por salud mental”.

En esa misma línea, Cucchi agregó: “Son más informales, desestructurados. Pero no es que no se comprometan con las cosas, sino que lo comunican con humor. Un claro ejemplo son las elecciones. Ellos en las redes sociales comparten contenido de los candidatos que sienten que los representan y pueden compartir un post con un tono más serio. Pero también comparten memes. Pero no dejan de estar comprometidos con los candidatos que ellos sienten que los representa”.

Asimismo, la analista declaró que la conectividad ha hecho que “la comunidad en esta generación sea clave”. Situación que se explica ya que “pueden conectarse con cualquier persona del otro lado del mundo que hable su mismo idioma, comparta sus intereses”. Por ende es más fácil llegar a “las comunidades de donde ellos se sienten parte”.

Lo centennials chilenos y la independencia

En cuanto a la independencia de los centennials chilenos, el estudio realizado por Analytics, arrojó que “el 86% vive con algún familiar”. Pero Cucchi advirtió que “están evolucionando hacia la independencia. Ya el 50% de los chicos que tienen entre 22 y 25 años trabajan. El 43% de ellos aportan al arriendo del hogar”.

En el caso de la búsqueda de trabajo, la analista expuso que existe un “fenómeno que tiene que ver con que hay chicos que buscan trabajo pero no lo consiguen”, lo cual explicado con “lo exigentes y lo selectivos que son”. “Antes uno se preguntaba “qué tengo yo para ofrecerle a una empresa”, ellos se preguntan: “qué tiene esta empresa para ofrecerme a mí””, detalló

Si bien, el 47% de los centennials chilenos no trabajan ni estudian, la experta en análisis declaró que sí “están buscando trabajo, hay una intención de estar activos pero son más selectivos para encontrar un trabajo”. “Ellos con la tecnología están viviendo una democratización del contenido, de la fama, para potenciar su interés o su talento. Ya no necesitan un gran inversionista por detrás o tener un título, ellos son autodidactas, adquieren conocimiento por internet”, agregó.

“A la hora de insertarse laboralmente son más selectivos y van a querer estar en una empresa que comparta sus valores, sus códigos, y su cultura”, complementó.

En búsqueda de generar comunidad con ellos

La analista definió que este nivel de selectividad que viven los centennials chilenos tiene que ver con que son más críticos, situación que se ha instalado en su personalidad, debido a que pueden “acceder a diferencias de otras generaciones al estudio superior”

Para finalizar, Antonella Cucchi explicó que para poder llamar la atención de los centennials chilenos es necesario entender “cómo generar comunidad con ellos”, ya que para establecer una conexión con este grupo demográfico, es necesario “compartir sus valores de una manera auténtica, consistente en el discurso y en el actuar, no por momentos, sino sostenido a lo largo del tiempo”.

“Son sumamente creativos, porque son creadores de contenido, contenido espontáneo, buscan lo auténtico. Esos son su pilares claves para prestarles atención. La comunicación estructurada en ellos no funciona”.

Si quieres conocer el estudio de los centennials chilenos en su totalidad lo puedes hacer por medio del siguiente link.